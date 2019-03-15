“فيسبوك” يحذف فيديو مذبحة مسجد نيوزيلاندا

حذف موقع “فيسبوك” الفيديوهات التي أظهرت مذبحة مسجد النور في نيوزيلاندا، الجمعة، والتي راح ضحيتها 40 قتيلاً وعشرات الجرحى.

وقالت متحدثة باسم موقع التواصل “فيسبوك” في نيوزيلندا، ميا غارليك، إن الفيديوهات التي أظهرت إطلاق النار في مدينة كرايست تشرش قد تم حذفها، بحسب ما نقلت “سي إن إن”.

وأضافت: “أخطرتنا شرطة نيوزيلندا بشأن الفيديو الذي نشر بخاصية البث المباشر، وقد حذفناه، كما حذفنا حسابات القاتل على فيسبوك وانستغرام”.

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كما حثت الشرطة رواد مواقع التواصل بعدم مشاركة الفيديو الدموي، والذي تم تداوله بشكل كبير فور وقوع المجزرة.

يذكر أن الفيديو قد تم تصويره عن طريق مرتكب المجزرة بنفسه، وقد بثه مباشرة على مواقع التواصل أثناء إطلاقه النار على الموجودين بالمسجد.

المصدر: العربية.نت