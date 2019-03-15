ميليشيا الحوثي تبتز أسر المعتقلين.. خطف وسلب وتهجير

أكدت رابطة أمهات المختطفين في محافظة إب تعرض 563 أسرة من أسر المختطفين والمخفيين قسرا في سجون ميليشيات الحوثي للابتزاز المالي.
وذكر بيان صادر عن وقفة احتجاجية للرابطة، نظمتها في إب الخميس، أن 189 من أسر المختطفين تعيش حالة نزوح قسري بعد أن تم نفيهم من قبل الميليشيات من مناطقهم، ولم تسلم هذه الأسر من الاعتداء الجسدي، والاختطاف وسلب الممتلكات.
كما طالبت الرابطة في وقفتها بإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً من سجون ميليشيات الحوثي.
وعبرت الأمهات عن أسفهن لاستمرار عملية الاختطافات المستمرة بحق أبنائهن منذ أكثر من أربعة أعوام، وتعريضهم للتعذيب الشديد داخل السجون.
إلى ذلك، عبرت اللافتات التي حملتها أمهات المختطفين وأطفالهم وذويهم عن الألم والحسرة لغياب ذويهم خلف القضبان، مناشدين المنظمات الحقوقية والإنسانية التدخل والمساهمة في وضع حد لمعاناة المختطفين في سجون الانقلابيين الحوثيين.
المصدر: – العربية.نت
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