بالفيديو :لحظة القبض على أحد منفذي هجوم المسجد بنيوزيلندا

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر لحظة توقيف رجال الشرطة لأحد منفذي الهجوم الدموي على مسجد في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، والذي أسفر عن سقوط “العديد” من القتلى والجرحى، وفق ما أفادت به الشرطة.
ويظهر في الفيديو اعتراض إحدى سيارات الشرطة لسيارة مطلق النار بعد هروبه من موقع الهجوم بلحظات.
وبحسب وسائل الإعلام، فإن مطلق النار هو مواطن أسترالي يميني متطرف، كان ينشر بشكل متكرر على حسابه في Twitter صوراً لبندقيته وعليها بعض العبارات المتطرفة.
المصدر: العربية.نت
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