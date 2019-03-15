بالصور.. إطلاق نار يستهدف مسجدين في نيوزيلندا

أظهرت صور سقوط قتلى وجرحى بإطلاق نار استهدف مسجدين خلال صلاة الجمعة، في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، بحسب ما أفادت الشرطة، التي أكدت أنها اعتقلت 3 رجال وامرأة.
وقال المفوض، مايك بوش، إن القتلى سقطوا “على حد علمنا في موقعين، الأول في مسجد بشارع دينز والثاني في مسجد آخر بشارع لينوود”.
وطوقت قوات الأمن مساحة كبيرة من المدينة. وقالت الشرطة في بيان إنها “تستجيب بكامل قدرتها” مع ما يحدث، “لكن المخاطر ما زالت مرتفعة للغاية”.
وخصصت البلدية خطاً هاتفياً لذوي الطلاب القلقين على مصير أبنائهم الذين كانوا يشاركون في مكان غير بعيد بمسيرة ضد تغير المناخ.
ولم تتوافر معلومات رسمية عن العدد الدقيق للضحايا.
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