كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوفد الأمني المصري يغادر غزة بعد إطلاق صواريخ على تل أبيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر الوفد الأمني المصري، التابع لجهاز المخابرات المصرية، قطاع غزة بعد ساعات قليلة من وصوله، في أعقاب التطورات الميدانية الأخيرة، وإطلاق صاروخين من غزة على تل أبيب.

وقالت مصادر فلسطينية، إن "الوفد الأمني المصري غادر قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون، إيريز شمال القطاع، بعد أن وصل مساء أمس الخميس"، وأضافت أن "مغادرة الوفد جاءت بعد لقائه مع قيادة حركة حماس وتسليمها رد إسرائيل على المطالب التي عرضتها الفصائل الفلسطينية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، سقوط صاروخين أطلقا من قطاع غزة، في منطقة غوش دان بمدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وهي المرة الأولى التي تقصف فيها المدينة منذ نهاية الحرب الإسرائيلية على غزة في 2014.