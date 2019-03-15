كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميليشيا الحوثي تلاحق أسر المختطفين بالابتزاز والنفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت رابطة "أمهات المختطفين" في محافظة إب وسط اليمن، تعرض 563 أسرة من أسر المختطفين والمخفيين قسراً في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية للابتزاز المالي.

وذكر بيان صادر عن وقفة احتجاجية للرابطة نظمتها اليوم الخميس، في إب، أن 189 من أسر المختطفين تعيش حالة نزوح قسري بعد أن نفتهم الميليشيا من مناطقهم، ولم تسلم هذه الأسر من الاعتداء الجسدي، والاختطاف وسلب الممتلكات، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" أمس الخميس.

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وطالبت الرابطة في وقفتها بإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً من سجون ميليشيا الحوثي.

وعبرت الأمهات عن أسفهن لاستمرار عملية الاختطافات المستمرة بحق أبنائهن منذ أكثر من 4 أعوام وتعريضهم للتعذيب الشديد داخل السجون.

وعبرت اللافتات التي حملتها أمهات المختطفين وأطفالهم وذويهم عن الألم والحسرة لغياب ذويهم خلف القضبان، مناشدين المنظمات الحقوقية والإنسانية التدخل والمساهمة في وضع حد لمعاناة المختطفين في سجون الانقلابيين الحوثيين.