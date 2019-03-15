كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أصوات إيطالية: لا لكأس عالم العبودية والإرهاب والفساد بالدوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت الصحافية والبرلمانية الإيطالية السابقة سعاد سباعي -التي عبرت تحت قبلة البرلمان في روما عن أصوات أطياف من المجتمع الإيطالي- الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إلى سحب حق استضافة بطولة كأس العالم المقبلة في كرة القدم من قطر.

وجاءت الدعوة إلى سحب البطولة من قطر في مقال نشرته صحيفة "لوبينيوني" الإيطالية واسعة الانتشار، وأكدت الكاتبة في مقالها أنّ دفع قطر مبالغ طائلة لاستضافة بطولة 2022 هو واقع يعلمه الجميع.

فقد كشفت التحقيقات منذ نوفمبر(تشرين الثاني) 2010 أدلة وأسماء مشتبهاً بها مرتبطة بعملية خضوع "الفيفا" لأمراء الدوحة، عبر إعطائهم شرف وامتياز تنظيم أكبر مسابقة في عالم كرة القدم.

ومع سقوط 5 آلاف عامل مهاجر في بناء ملاعب البطولة بين قتيل وجريح، شككت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية جدياً بأهلية منظمي الحدث، فنشرت تفاصيل مرتبطة بفساد قطر مع "الفيفا".

تكشف الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة أنّه قبل ثلاثة أسابيع على القرار الرسمي، قدمت قطر لـ"الفيفا" عبر قناة "الجزيرة" التي يملكها آل ثاني 400 مليون دولار للحصول على حقوق بث مباريات كأس العالم 2022 في خرق للقانون الذي يمنع "الفيفا" من الحصول على عروض من قبل الدول المرشحة، بالإضافة إلى ذلك، تضمن العقد رسماً غير مسبوق وصل إلى 100 مليون دولار على أن يتم إيداعه في حساب خاص لـ"الفيفا" في حال فازت قطر سنة 2010 بحق الاستضافة.

مليار دولار رشاوى

وبحسب المصدر فقد تم التوقيع على العقد مع "الجزيرة" بعد بضعة أيام على الاحتفالية التي تمكن خلالها أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني من رفع الكأس الذهبية الأسطورية عالياً بعدما حصل عليها من رئيس "الفيفا" حينها جوزيف بلاتر كإشارة إلى الانتصار على المرشحين الآخرين لاستضافة البطولة.

علاوة على ذلك، استطاعت صحيفة "صنداي تايمز" الاطلاع على نسخة من عقد سري ثانٍ لحقوق البث بـ480 مليون دولار إضافي قدمتها قطر عبر شركة "بي إن" الإعلامية للتأكد من عدم تراجع "الفيفا" عن قراره.

في مواجهة الضغط الدولي الذي سببه تمويل قطر للمجموعات الإرهابية وتطرف تنظمي الإخوان المسلمين الإرهابي، يمكن أن يكون أمراء الدوحة قد خافوا من خسارة حق تنظيم البطولة فرفعوا المبلغ إلى حوالي مليار دولار.

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وقال ناطق باسم شبكة "بي إن" إن عقد حقوق البث مع "الفيفا" كان عرضة لتحقيق معمق وإنّه لم يُعثر على أي خطوة غير قانونية، لكن حصل التوقيع على العقد في إطار كان بالتأكيد قليل الشفافية، وقد أثيرت شكوك مشروعة حول التحقيق القضائي الذي تم إجراؤه والذي نفى وقوع جرائم مالية سنة 2010.

ضرورة ملحة

على أي حال، إنّ الوثائق التي تملكها "صنداي تايمز" والمحتويات التي نشرتها تجعل من الضروري فتح تحقيق جديد، لأنّ ذلك سيكون من مصلحة "الفيفا" الخاصة بعد أن أصبح تحت إدارة جياني إنفانتينو من أجل إعطاء مؤشر إلى أنّ هنالك قطيعة مع إدارة بلاتر المثيرة للجدل.

وفي الأشهر الأخيرة، ندد إنفانتينو بالانتقادات التي طالت قطر، خصوصاً بعد بروز التقارير المرتبطة برفض اللاعب الفنلندي ريكو ريسكي الذي رفض الذهاب برفقة منتخبه إلى ملاعب الدوحة في اعتراض على انتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها العمال الأجانب.

لتحرير "الفيفا" من قطر والإخوان

اعتبرت سباعي، أنّ كأس عالم العبودية والإرهاب والفساد -وهو الوصف الذي باتت البطولة تعرف به غالباً- قد تتسم بأثر ارتدادي فتاك بالنسبة إلى "الفيفا".

وبإمكان الفضيحة التي نشأت عقب ما كشفته الصحيفة البريطانية أن تصبح الفرصة المثالية لتصحيح الخطأ الجسيم الذي ارتكبته الرئاسة السابقة.

انطلاقاً من هنا، دعت سباعي إنفانتينو إلى تحرير المؤسسة التي تمثل كرة القدم من قبضة دولة مارقة مثل قطر.

فمن خلال ذلك، سيحصل على دعم قسم جوهري من المجتمع الدولي، وخصوصاً العالم العربي المعتدل، وذلك الجزء من أوروبا الذي يواصل معارضته لأمراء الدوحة والأجندة الإسلاموية للإخوان المسلمين.

وختمت سباعي بالقول: "لا لكأس عالم العبودية والإرهاب والفساد! نعم لتنظيم كأس عالم الرياضة وقيمها في بلد يستحق الاحتفال بأهم مسابقة لكرة القدم في العالم!".