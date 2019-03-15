كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفارة الأمريكية في الجزائر تحذر مواطنيها من مظاهرات الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت السفارة الأمريكية في الجزائر، منظوريها من المقيمين والزائرين، من المظاهرات الرافضة لقرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الجمعة.

وحسب موقع "النهار" الجزائري، طلبت السفارة من الأمريكيين خاصة موظفي السفارة أخذ الحيطة والحذر اليوم الجمعة، وقالت عبر حسابها على تويتر أمس الخميس: "هناك تقارير عن اشتباكات بين الشرطة ومجموعات صغيرة من المتظاهرين، وتقارير عن أضرار في الممتلكات وإصابات".

ونصحت السفارة بتجنب التحركات غير الضرورية أثناء وبعد المظاهرات، وبالامتناع عن المشاركة أو المشاهدة أو البقاء قريباً من المظاهرات والتجمعات الكبرى.