كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكونجرس يصوت بإنهاء حالة الطوارئ الوطنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، لإنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب بشأن الوضع على الحدود مع المكسيك، وانضم عدد من النواب الجمهوريين إلى الأقلية الديمقراطية للاعتراض على إعلان الرئيس.

وأعلن ترامب أنه سيستخدم حق النقض، الفيتو ضد القرار، الذي مرّ بالفعل في مجلس النواب، ما يعني أنه سيتوجه الآن إلى البيت الأبيض ليتخذ قرار في شأنه، وستكون هذه هي أول مرة يستخدم فيها ترامب، حق النقض منذ توليه منصبه في 2017.

وكان التصويت النهائي بـ 59 مقابل 41 صوتاً، وانضم 12 جمهورياً للديمقراطيين لإنهاء إعلان الرئيس، ورغم عدم التزام العديد من أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب بالأجندة الحزبية، إلا أن المجلس يفتقر إلى أغلبية الثلثين المطلوبة لإبطال حق النقض الرئاسي.

وأعلن الرئيس حالة الطوارئ الوطنية للحصول على مليارات الدولارات لتمويل بناء الجدار الحدودي، الذي تعهد بإنشائه على طول الحدود مع المكسيك في جزءٍ من وعود الحملة الانتخابية.