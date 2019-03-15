كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء انفجار لغمين أرضيين للميليشيات الحوثية في البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 3 مدنيين وأصيب 3 آخرون، جراء انفجار لغمين أرضيين وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بمديريتي القريشية وناطع بمحافظة البيضاء.

وأكد مصدر محلي لموقع "نيوزيمن" الإخباري استشهاد مواطنين يمنيين جراء انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي في وادي الدباهية بمديرية القريشية.

وأضاف المصدر أن مسناً آخر استشهد في حادثة منفصلة جراء انفجار لغم زرعته الميليشيات الحوثية شرق مديرية مكيراس.

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وذكر أن اللغم انفجر في طريق عام جنوب غرب قرية ذروة وأدى إلى استشهاد مواطن.

وبحسب المصادر أصيب 3 مدنيين آخرين، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي في مديرية ناطع بالمحافظة ذاتها.

وأشارت إلى أن حالة المصابين الصحية بين المتوسطة والخطرة.