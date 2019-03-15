كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيسة وزراء نيوزيلاندا: الاعتداء على المسجدين يوم أسود في تاريخنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبرت رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا أرديرن، حادث إطلاق النار في مسجدي مدينة كرايست تشيرش اليوم الجمعة، أحد أسود أيام بلادها في تاريخها.

وقالت أرديرن خلال مؤتمر صحفي، إن ما حدث في كرايست تشيرش "عمل على درجة غير مسبوقة من العنف"، وأنه لا مكان في نيوزيلاندا لهذه الظاهرة ولمن نفذ هذا الهجوم.

وأضافت: "العديد من الضحايا أعضاء في مجتمعات المهاجرين، ونيوزيلندا هي بيتهم، وهم نحن".

وأكدت سقوط 40 قتيلا و20 جرحا في الهجومين اللذين استهدفا مسجدين في مدينة كرايست تشيرش شرقي البلاد، مشيرة إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على 4 أشخاص على خلفية الهجوم.