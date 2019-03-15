كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ارتفاع عدد شهداء حادثة إطلاق نار على مسجدين في نيوزيلندا لـ40 شخصاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الجمعة، عن مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في مسجدين بمنطقة كرايست تشيرتش.

وأكدت أردين، أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، مضيفة أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى".

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بدورها، أهابت شرطة نيوزيلندا بجميع المساجد في البلاد إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر. وقالت الشرطة على موقعها الرسمي: "في هذه المرحلة لا نستطيع التعليق على الدوافع المحتملة للمهاجمين أو أسباب اعتدائهم، لكننا طلبنا من جميع المساجد في البلاد إغلاق أبوابها وأوصينا المصلين بالامتناع عن ارتياد المساجد حاليا".

وشهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزيلاندية في وقت سايق، اليوم، إطلاق نار على مسجدين الأول في شارع دينز، والثاني في شارع لينوود.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع خلال صلاة الجمعة، وخلف 40 قتيلا وعشرات المصابين، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على 4 مشتبه بهم على خلفية الهجوم.