كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. القبض على 4 أشخاص على خلفية إطلاق النار في مسجدين بنيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس شرطة مدينة كرايست تشيرش، مايك بوش، اليوم الجمعة، عن القبض على 4 أشخاص متهمين بالعمل الإرهابي على خلفية إطلاق النار في مسجدين بالمدينة.

ونقلت قناة " نيوزيلند هيرالد" المؤتمر الصحفي لرئيس شرطة المدينة، وقال خلاله إنه تم القبض على أربعة أشخاص المشتبه بهم، وسيتم التحقيق معهم لمعرفة مجريات الحادثة.

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وأضاف بوش قائلا: "لا نعرف شيئا عن المتورطين الآخرين بالهجوم والتحقيق سيساعدنا على معرفة المزيد".

كما أكد بوش أن الشرطة المحلية تصرفت بجرأة وسرعة لضبط الأمور، وقامت باعتقال المشتبه بهم خلال ساعات بعد حدوث الهجوم الإرهابي في المنطقة.

وأدى الهجوم على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا إلى سقوط 27 شخصا وجرح آخرين.