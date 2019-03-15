كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول فيديو لحظة استعداد منفذ العملية الإرهابية في نيوزيلندا لبدء الهجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام محلية في نيوزيلندا، عن وجود إطلاق نيران على مسجد "النور"، في مدينة الجزيرة الجنوبية، وسط "كرايستشيرش"، في نيوزيلندا، ظهر الجمعة.

وأفادت تقارير صحفية، بارتفاع ضحايا الهجوم الإرهابي داخل مسجد "النور" في مدينة الجزيرة الجنوبية، إلى 27 شهيدا دون تفاصيل عن عدد المصابين، حتى الآن.

شاهد لحظة دخول مرتكب الواقعة الهجوم على مسجد النور.