كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. جيش الاحتلال: قصف نحو 100 هدف في أنحاء قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قصف نحو 100 هدف في أنحاء قطاع غزة

وسمع دوي انفجارات في قطاع غزة في وقت مبكر اليوم الجمعة، وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم ما وصفها "بمواقع إرهابية" في غزة بعد ساعات من قوله إن صاروخين أطلقا من القطاع على منطقة تل أبيب.

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وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صفارات التحذير من الصواريخ في مناطق قرب الحدود مع قطاع غزة اليوم الجمعة بعد قليل من تنفيذه ضربات جوية على القطاع.

يذكر أن دعا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى عقد اجتماع أمنى طارئ فى مقر القيادة العسكرية فى منطقة "كيريا" فى تل أبيب، بعد إطلاق صاروخين أمس الخميس.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية - التي أوردت النبأ - أن "القبة الحديدية" تم تنشيطها، حيث اعترضت أحد الصاروخين بينما سقط الآخر فى أرض فضاء.