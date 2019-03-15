يوم دامي في نيوزلندا.. مقتل عشرات المصلين بعد هجوم مسلح على مسجدين

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا مقتل أربعين شخصا، وإصابة عشرين بجروح بالغة في الهجومين المسلحين، على مسجدين في كرايست تشيرش، اليوم الجمعة.

وقالت جاسيندا أرديرن “من الواضح أنه لا يمكن وصف ذلك إلا بهجوم إرهابي”، وأضافت أنه “تم التخطيط بشكل جيد بحسب معلوماتنا” للعمليتين، مشيرة إلى “العثور على عبوتين ناسفتين مثبتتين على سيارتين مشبوهتين وتفكيكهما”.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن منفذ أحد الهجومين على مسجدين في نيوزيلندا، متطرف يميني أسترالي.

وقال موريسون إن إطلاق النار على أحد المسجدين المستهدفين في كرايست تشيرش نفذه مواطن أسترالي وصفه بأنه “إرهابي متطرف يميني عنيف”، مشيرا إلى أن سلطات نيوزيلندا تتولى التحقيق.

وأفادت شرطة نيوزيلندا أنها أوقفت ثلاثة رجال وامرأة بعد الهجومين على مسجدين في كرايست تشيرش، من غير أن تكشف هوياتهم.