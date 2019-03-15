يوفنتوس يستهدف التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي يهدف إلى تكوين ثنائي هجومي مرعب خلال الموسم الكروي القادم.

وبحسب ما نقلته صحيفة "توتو سبورت"، فإن المدير الرياضي ليوفنتوس، فابيو باراتيسي، وعد جماهير اليوفي خلال تناول العشاء بعد مباراة أتلتيكو مدريد، بأن يبذل كل ما لديه من جهد للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن المستوى الذي وصل له مبابي مع سان جيرمان، يؤكد أنه يحتاج إلى مقابل قياسي، للانتقال إلى السيدة العجوز.

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وأكدت الصحيفة أن النادي الفرنسي يعيش فترة صعبة حاليًا، ولذلك فإنه مهدد بخسارة كيليان مبابي بالإضافة إلى زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وكان مبابي قد انتقل من موناكو إلى باريس سان جيرمان مقابل 180 مليون يورو، ليصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بعد نيمار (222 مليون يورو).

يذكر أن يوفنتوس تعاقد مع رونالدو خلال الصيف الماضي مقابل 112 مليون يورو، ليكون أغلى لاعب في تاريخ النادي الإيطالي، ولكن إذا تمت صفقة مبابي فإنها قد تتفوق على رقم الدون البرتغالي.