مدرب تشيلسي يزيد الغموض حول مستقبله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن الغموض ازداد حول مستقبل المدرب الإيطالي، ماوريسيو ساري، مع فريق تشيلسي الإنجليزي في الموسم القادم.

وذكر ساري في تصريحات أبرزها موقع كالتشيو ميركاتو "مستقبلي؟ لا أعرفه، كما أنني لا أفكر فيه الآن. أنا أركز فقط على الملعب، وعلى مباراتنا المقبلة ضد إيفرتون".

وأضاف "الموسم المقبل؟ إنه بعيد للغاية. أنا أفكر فقط في اللحظة الحالية، نحن مقبلون على فترة التوقف الدولي، نأمل أن نستمر في التعافي والتحسن".

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وتابع "أهدافي؟ أتمنى أن نكون في المراكز الأربعة الأولى بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وأن نصل إلى نهائي الدوري الأوروبي".

وأردف "ملعب كييف؟ كلنا نرى الوضع المتواضع له، لقد تحدثت عن هذا الأمر من قبل، ويجب على الاتحاد الأوروبي التدخل في هذه الحالات".

يذكر أن تشيلسي تغلب على دينامو كييف، الخميس، بنتيجة 5-0، وتأهل إلى ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.