انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب يلجأ لـ"الفيتو" ضد قرار الكونغرس إلغاء الطوارئ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 مارس 2019 09:46 صباحاً - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار الكونغرس إلغاء حالة الطوارئ التي فرضها ترامب لإيجاد تمويل لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وكتب ترامب في حسابه على "تويتر"، تعليقاً على تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح قرار إلغاء حالة الطوارئ: "أتطلع إلى فرض الفيتو على القرار الصادر للتو بمبادرة الديمقراطيين، الذي سيفتح الحدود وسيؤدي إلى تنامي الجرائم وتهريب المخدرات إلى بلادنا".

وشكر ترامب الجمهوريين الذين أيدوا خطته لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

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وصوّت مجلس الشيوخ، مساء الخميس، بتأييد إلغاء حالة "الطوارئ الوطنية" بأغلبية 59 صوتاً مقابل 41.

وكان يتعين أن يحظى القرار بتأييد 67 صوتاً (ثلثي عدد أعضاء مجلس الشيوخ البالغ 100 نائب)، لتخطي الفيتو الرئاسي.

وفي وقت سابق، كان ترامب قد أعلن أنه سيستخدم الفيتو الأول خلال رئاسته، إذا وافقت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ على القرار الذي يتحدى مبادرته. والنتيجة التي تم الحصول عليها بأصوات 12 من الجمهوريين تشكل انتكاسة للرئيس.

وأعلن ترامب حالة الطوارئ، يوم 15 فبراير الماضي، من أجل إيجاد تمويل لبناء الجدار، وذلك بعد أن رفض الكونغرس تخصيص المبلغ الذي طلبه ترامب لهذا الغرض.