إسرائيل تعلن قصف 100 موقع داخل قطاع غزة

الخليج 365/ بغدادأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية استهدفت فجر الجمعة نحو 100 موقع تابع لحركة حماس في قطاع غزة، "ردا على صواريخ أطلقت من الأراضي الفلسطينية"، محملا حماس مسؤولية التصعيد.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن طائرات حربية ومروحيات ودرونات تابعة له أغارت على نحو 100 هدف تابعة لمنظمة حماس في أنحاء قطاع غزة.

وأضاف أن بين الأهداف، مركز مكاتب مقر الضفة التابعة لحماس في حي الرمال وسط غزة.



وحمّل بيان الجيش الإسرائيلي هذا المقر "المسؤولية عن توجيه الناشطين الإرهابيين من حماس في يهودا والسامرة وبناء شبكات إرهابية وتقديم الدعم اللوجستي وتنفيذ العمليات التخريبية".

ووفق البيان، فقد تم قصف الموقع المركزي لإنتاج الوسائل القتالية الصاروخية في القطاع، وهو موقع تحت الأرض لإنتاج قذائف صاروخية.

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وأضاف أنه تم استهداف عدد من المجمعات العسكرية بينها موقع تابع لقوة حماس البحرية.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية موقع تدريبات عسكري تابعا لمنظومة الوسائل الجوية بدون طيار لحماس جنوب قطاع غزة، وشبكات تحت الأرض.

وجاءت هذه الغارات حسب البيان "ردا على إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية الليلة الماضية من قبل منظمة حماس".

وحمّل البيان حماس المسؤولية عن كل ما يحدث في قطاع غزة، مؤكدا أن الجيش يعمل ضد أي محاولة للمساس بمواطني إسرائيل، وسيواصل العمل ضد هذه النشاطات الإرهابية.