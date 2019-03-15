رئيسة حكومة نيوزيلاندا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم المسجدين الى 40 قتيلا

الخليج 365/ بغداداعلنت رئيسة حكومة نيوزيلاندا جاسيندا أرديرن، الجمعة، الى ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف مسجدين في بلادها الى 40 قتيلا، فيما اشارت الى اعتقال ثلاثة اشخاص يشتبه بتورطهم في الهجوم.

وقال أرديرن في كلمة القتهتا بعد الحادثين نقلتها عدد من وسائل الاعلام وتابعتها الخليج 365، إن "الاعتداء على المسجدين حادث ارهابي، وندين ما حصل في دولتنا المسالمة".



وأضافت أرديرن، "تم تفكيك متفجرات في سيارات المشتبه بهم"، لافتة الى أنه "يجب عدم المشاركة في بث المشاهد المروعة على المواطنين".

وأوضحت اردرن، إن "التفاصيل بشأن الهجومين لا تزال غير واضحة"، ولكنها اعتبرت الحادث "أسوأ يوم شهدته نيوزيلندا".

وأكدت الشرطة النيوزلندية في وقت سابق من، صباح اليوم الجمعة، سقوط 9 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى في هجومين استهدفا مسجدين في مدينة كرايست تشيرش شرقي البلاد، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على 4 أشخاص على خلفية الهجوم.

