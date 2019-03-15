وفاة مستشارة الرئيس التركي للسياسات الأمنية والخارجية

الخليج 365/ بغدادتوفيت مستشارة الرئيس التركي وعضو لجنة السياسات الأمنية والخارجية بالرئاسة التركية، بريل دادا أوغلو، عن عمر يناهز 58 عاما.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي أصيبت داد أوغلو بنزيف في المخ ليتم نقلها إلى مستشفى فلروينس نايت انجيل (Florence Nightingale) بمنطقة شيشلي حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

ولدت بريل دادا أوغلو في عام 1961 بمدينة إسطنبول، وفي عام 1982 تخرجت من مدرسة جلطة سراي الثانوية لتلتحق بقسم العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد بجامعة إسطنبول الذي تخرجت منه في عام 1986.



أكملت دادا أوغلو دراسة الماجستير والدكتوراه في قسم العلاقات الدولية بمعهد العلوم الاقتصادية التابع لجامعة إسطنبول، واعتبارا من عام 2005 تولت رئاسة قسم العلاقات الدولية بجامعة غلطة سراي.

كتبت دادا أوغلو مقالات عن السياسة الخارجية في صحف مختلفة، وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي حصلت على عضوية لجنة السياسات الأمنية والخارجية بالرئاسة التركية في الوقت الذي تشغل فيه أيضا عضوية هيئة التعليم العالي.

وفي عام 2015 تولت دادا أوغلو منصب وزيرة تركيا لشؤون الاتحاد الأوروبي لفترة قصيرة.

هذا وألفت دادا أوغلو العديد من الأبحاث والمقالات والكتب في مجالات الاتحاد الأوروبي والسياسة الدولية والأمن الدولي.