تل أبيب تكشف محاولة إيرانية للتدخل في الانتخابات الإسرائيلية

كشفت إسرائيل عن محاولة إيران التدخل بالانتخابات العامة المقبلة عبر اختراق هاتف زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني جانتس، المنافس الأقوى لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونقلت محطة الأخبار الإسرائيلية "12" عن تحالف "أزرق أبيض" برئاسة جانتس أنه تلقى معلومات من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بأن المخابرات الإيرانية اخترقت جهازه الخلوي.

وجانتس، الرئيس السابق لأركان الجيش الإسرائيلي، هو المنافس الأقوى لنتنياهو في الانتخابات التي ستجري في التاسع من نيسان/أبريل المقبل.



وأضافت المحطة الإسرائيلية أن "الشاباك تواصل مع جانتس وأبلغه بأنه تم اختراق جهازه الخلوي بعد الإعلان عن تشكيله حزبا جديدا لخوض الانتخابات".

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وأشارت إلى أن "المسؤولين في جهاز الشاباك أبلغوا جانتس بأن اختراق جهازه الخلوي يعني أن طهران اطلعت على كل المعلومات التي خزنها عليه سواء أكانت شخصية أو مهنية ما يمثل خطرا أمنيا".

ولفتت إلى أن "هذا قد يعني أن طهران قد تلجأ إلى الكشف عن معلومات حصلت عليها من جهازه الخلوي بعد الانتخابات أو خلال العملية الانتخابية".

وكانت أجهزة المخابرات الإسرائيلية حذرت من محاولات قد تجرى للتأثير على الانتخابات التي ينظر إليها على أنها حاسمة لمستقبل نتنياهو.

ويواجه نتنياهو في الانتخابات المقبلة منافسة شرسة من قبل تحالف "أزرق أبيض"، الذي بات يشكل تهديدا حقيقيا لليمين، ونشأ مؤخرا عن اتحاد حزب جانتس "حصانة إسرائيل" (وسط)، و"هناك مستقبل" (وسط ليبرالي) بزعامة يائير لبيد.