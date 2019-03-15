‏رئيسة وزراء نيوزيلندا: مقتل 40 شخصا في الهجوم الإرهابي على المسجدين

قالت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا إن نحو 40 قتيلا وأكثر من 20 مصابا آخرين هم حصيلة الهجومين الإرهابيين على المسجدين بمدينة كرايست شرش، مضيفة أن من بين المصابين حالات حرجة.

وأضاف رئيسة وزراء نيوزيلندا أن الشرطة تحتجز 4 أفراد؛ 3 منهم على صلة بالهجوم على المسجدين بمدينة كرايست شرش، لافتة إلى أنه تم رفع درجة الخطر الأمني من منخفض إلى عالٍ.



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وأكدت جاسيندا أرديرن أن المشتبه بهم المحتجزين لم يكونوا مدرجين على قوائم الشرطة، مضيفة أن المحتجز الرابع ليس على صلة بالهجوم.



وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا إن الهجوم على المسجدين عمل إرهابي، مضيفة أن هذا التصرف ليس انعكاسا لهويتنا بل هو شيء نرفضه جميعا.

وأوضحت أن الشرطة عطلت متفجرات عثر عليها داخل سيارة المشتبه بهم بالقرب من موقع الهجوم، وتابعت: "لا يوجد سبب يدعونا للاعتقاد بأن هناك متهمين آخرين، ولكننا لم نستبعد هذا الاحتمال".