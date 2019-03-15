انت الان تتابع اعتذار وتحقيق وتعويض.. فيسبوك: الخدمة عادت بنسبة 100% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
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أعلنت شركة "فيسبوك"، اليوم، رسميا، عودة العمل إلى موقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالميا وتطبيقه، بعد أكثر من 17 ساعة من الخلل الذي أصاب الموقع بالشلل، قبل أن يعود للخدمة تدريجيا مع صباح اليوم الخميس، مؤكدة خلال بيان رسمي، أن تم إصلاح العطل بنسبة 100% وأن المنصة عادت لكفاءتها تماما، معربة عن أسفها لملايين المستخدمين حول العالم، عن الإزعاج الذي تسبب فيه العطل لهم، خاصة وأنه أصاب العديد من التطبيقات مثل تطبيق الصور "انستجرام" وموقع التراسل الفوري "واتساب".
وقال متحدث باسم فيسبوك، إنهم بذلوا جهودا كبيرة لاستعادة خدماتها بالكامل بعد الانقطاع الجزئي في مختلف أنحاء العالم، مما أثار موجة من الشكاوى على الإنترنت. وأشار إلى أن السبب وراء ذلك الخلل، هو وجود مشكلة في الخادم الخاص به، وأن التحقيق لا يزال مستمرا في التأثير الكامل للعطل الواقع على خدماته، بما في
وقال متحدث باسم فيسبوك، إنهم بذلوا جهودا كبيرة لاستعادة خدماتها بالكامل بعد الانقطاع الجزئي في مختلف أنحاء العالم، مما أثار موجة من الشكاوى على الإنترنت.
وأشار إلى أن السبب وراء ذلك الخلل، هو وجود مشكلة في الخادم الخاص به، وأن التحقيق لا يزال مستمرا في التأثير الكامل للعطل الواقع على خدماته، بما في ذلك إمكانية رد النقود للمعلنين، وفقا لرويترز.
ووصل عدد البلاغات على موقع "داون ديتيكتور" الذي يتابع أعطال المواقع الإلكترونية ذروته فوق مستوى 12 ألف بلاغ، وتراجع تدريجيا إلى 200 صباح اليوم، لكن قدرت تقارير إعلامية أعداد المتضررين من العطل بالملايين، من خلال الشكاوى على "تويتر".
ويعد هذا العطل هو الأطول في تاريخ فيسبوك، إذ كان آخر عطل في 2008، كان عدد المستخدمين نحو 150 مليون مستخدم، مقارنة بحوالي 2.3 مليار مستخدم شهريا في الوقت الحالي.
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