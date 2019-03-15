انت الان تتابع من باب الحذر..بوينج تقرر وقف طائرات 737 ماكس بالعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحطم طائرة بوينج
قررت شركة بوينج الأمريكية لتصنيع الطائرات، وقف رحلات جميع طائراتها من طراز 737 ماكس وعددها 371 طائرة، بعدما أفادت سلطة الطيران المدني الأمريكية، أن المحققين عثروا على أدلة جديدة في مكان تحطم الطائرة الإثيوبية التي أودت بحياة 157 شخصا يوم الأحد الماضي، بالإضافة إلى الحصول على معلومات من الأقمار الصناعية، إذ كتبت الشركة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم، إن "وفدا إثيوبيا بقيادة مكتب التحقيق في حوادث الطائرات حمل الصندوق الأسود إلى باريس من أجل تحليل معطياته".
وقالت شرطة الطيران الإثيوبية، الخميس، إن المحققين عثروا على تسجيلات الصندوق الأسود للطائرة وأرسلت إلى العاصمة الفرنسية باريس، لتحليلها. وكلفت سلطة الطيران المدني الأمريكية فريقا للتحقيق في تحطم الطائرة الأثيوبية، يعمل مع مجلس سلامة النقل.وأكد المسؤول في سلطة الطيران المدني دان إلويل، إن "الأدلة التي
وقالت شرطة الطيران الإثيوبية، الخميس، إن المحققين عثروا على تسجيلات الصندوق الأسود للطائرة وأرسلت إلى العاصمة الفرنسية باريس، لتحليلها. وكلفت سلطة الطيران المدني الأمريكية فريقا للتحقيق في تحطم الطائرة الأثيوبية، يعمل مع مجلس سلامة النقل.
وأكد المسؤول في سلطة الطيران المدني دان إلويل، إن "الأدلة التي عثرنا عليها في مكان الحادث، تبين أنه يشبه حادث تحطم طائرة ليون إير الإندونيسية".
قالت شركة بوينج التي تصنع الطائرة إنها لا تزال تثق في إجراءات السلامة في طائرة 737 ماكس، وأضافت أنها بعد تشاور مع سلطة الطيران المدني ومجلس سلامة النقل، قررت تعليق رحلات الطائرة من باب الحيطة والحذر لطمأنة الجمهور.
وارتفعت أسهم بوينج إلى 377 دولار للسهم الواحد، بعد هذا القرار، إلا أن قيمة الشركة السوقية انخفضت إلى نحو 26 مليار دولار منذ تحطم الطائرة الإثيوبية.
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