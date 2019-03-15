الان تتابع شاهد بالصور: أكثر من 370 ألف قتيل حصيلة ثماني سنوات من الحرب في سوريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بيروت- الخليج 365:

تسببت الحرب السورية منذ اندلاعها قبل ثماني سنوات بمقتل أكثر من 370 ألف شخص، بينهم ما يزيد عن 112 ألف مدني، وفق حصيلة نقلها المرصد السوري لحقوق الانسان لوكالة فرانس برس الجمعة.

Advertisements

ووثق المرصد مقتل 371222 شخصاً منذ اندلاع النزاع في 15 آذار/مارس 2011، بينهم أكثر من 112 ألف مدني، موضحاً أن بين القتلى المدنيين أكثر من 21 ألف طفل و13 ألف امرأة.