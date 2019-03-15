الان تتابع 40 قتيلاً في الهجومين على مسجدين في نيوزيلندا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ولنجتون -الخليج 365: أعلنت رئيسة الوزراء في نيوزلندا الجمعة ارتفاع عدد قتلى الهجوم الدموي على مسجدين إلى 40 قتيلا. ورفعت الحكومة مستوى التهديد الأمني إلى عال. أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا مقتل أربعين شخصا وإصابة عشرين بجروح بالغة في الهجومين المسلحين على مسجدين في كرايست تشيرش الجمعة. وقالت جاسيندا أرديرن “من الواضح أنه لا يمكن وصف ذلك إلا بهجوم إرهابي” وأضافت أنه “تم التخطيط بشكل جيد بحسب معلوماتنا” للعمليتين، مشيرة إلى “العثور على عبوتين ناسفتين مثبتتين على سيارتين مشبوهتين وتفكيكهما”.

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