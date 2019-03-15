28 قتيلاً في إطلاق نار على مسجدين بنيوزيلاندا

تحدثت وسائل إعلام، عن مقتل 28 شخصا على الأقل بإطلاق نار في مسجدين في نيوزيلاندا. وبحسب متابعة "الخليج 365"، فإن "أحد المهاجمين يبلغ من العمر 28 عاما، فيما أعلنت الشرطة اعتقال 4 أشخاص على خلفية إطلاق النار في مسجدين. وقال رئيس الوزراء الأسترالي، إن منفذ الهجوم في نيوزيلندا مواطن أسترالي. Advertisements فيما دعا مفتي أستراليا ونيوزيلاندا الجالية العربية والمسلمة إلى ضبط النفس وتقول المعلومات إن "منفذ الهجوم في نيوزيلندا "إرهابي متطرف يميني وعنيف" وعثرت الشرطة على متفجرات في مركبات اعترضتها كما أعلنت على عثورها على عبوات ناسفة بعد إطلاق النار في كرايست تشيرش.

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