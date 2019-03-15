الصورة الأولى لمنفذ هجوم نيوزيلاندا

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لقي ما لا يقل عن 9 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات بإطلاق نار على مسجد في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا.
وقالت الشرطة النيوزيلاندية إنها اعتقلت شخصا متورطا في إطلاق النار بالمسجد.
القبض على 4 أشخاص والعثور على متفجرات بعد قتل مصلّين في إطلاق نار على مسجديْن في نيوزيلندا
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من Euronews
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وزير الإعلام اليمني: لن نوقع أي اتفاق جديد مع الحوثيين حتى تنفيذ اتفاقية ستوكهولم
أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ان حكومة بلاده لن تتفاوض على أي شروط جديدة ولن توقع أي اتفاق جديد مع المتمردين الحوثيين حتى يتم تنفيذ اتفاقية ستوكهولم التي ترعاها الأمم المتحدة. وفي مؤتمر صحفي عقده الأرياني في السفارة اليمنية في العاصمة الأردنية عمان أمس الأربعاء 13 آذار/شباط، قال الوزير إن الحكومة قدمت العديد من التسويات، إلا أن تحول الحوثيين أفشل التوصل إلى اتفاق نهائي حول عملية السلام في اليمن. وأضاف الأرياني أن عشرات القتلى سقطوا في عمليات قصف نفذها الحوثيون في محافظة حجة شمال غرب العاصمة صنعاء خلال الأيام الماضية، وطالب المجتمع الدولي إعلان المنطقة "منطقة منكوبة". هذا ولفت الإرياني إلى أن الحكومة اليمنية طلبت الدعم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لزيادة الضغط على المتمردين الحوثيين، من أجل تنفيذ الاتفاقات القائمة في أسرع وقت ممكن. هذا ودعت الحكومة اليمنية في الآونة الأخيرة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية المتعلقة بالشعب اليمني، ومطالبة الدول التي تقدم الدعم السياسي للحوثيين بوقف تدخلاتها ودعمها. اتفق ممثلو الحكومة اليمنية والحوثيون في الشهر الماضي على المرحلة الأولى من انسحاب القوات من الحديدة، والتي تعد المدخل الرئيسي لمعظم الواردات التجارية والمساعدات الدولية في اليمن، كما اتفق الجانبان على تبادل الأسرى في اجتماعهما في ستوكهولم في ديسمبر الماضي واتفقا على دفع العملية إلى الأمام في يناير. ومع ذلك، تم تأجيل سحب القوات عدة مرات ولم يتفق الطرفان بعد على عدد الأسرى المقرر تبادلهم. تتابعون الآن على يورونيوز: مجلس الشيوخ يقر مشروع قانون لوقف الدعم العسكري للسعودية في اليمن مجلس الشيوخ الأمريكي سيصوت لإنهاء دعم تحالف السعودية في حرب اليمن
Euronews (Ar)
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كلية "مطبخ هسا" على الإنترنت داخل إسرائيل تحقق نجاحا باهرا
حققت مدرسة طهي عربية على الإنترنت في مدينة باقة الغربية داخل إسرائيل نجاحا كبيرا حيث جذبت الكثيرين من محبي الطهي وباتت تحظى بشعبية واسعة. قالت صاحبة مدرسة الطهي "ميادة مرار والتي أصبحت صفحتها على فيسبوك وبمتاعبة أكثر من 180 ألف تحت اسم "مطبخ هسا" وتعني الآن بالعامية الدارجة للفلسطينيين داخل إسرائيل: "لقد أثر التطور الرقمي اليوم على العالم بأسره فأصبحت كل الوصفات الغذائية متاحة على مواقع التواصل الاجتماعي و شبكة الإنترنت . و أضافت مرار البالغة من العمر 31 عاما والموظفة السابقة في أحد البنوك: "شعرت بالسعادة عندما قرأت رسائل الشابات اللاتي كتبن لي : "ميادة أشكرك من أعماق قلبي ، لقد تزوجت مؤخرًا وفي البداية لم أكن قادرًا على تحضير أي شيء واليوم أطبخ كل شيء وهذا بفضلك". كما عبر زوج ميادة نضال مرار عن مساندته المطلقة لزوجته قائلا: "كنت دائمًا بجانبها في مواقف صعبة مررنا بها مند بداية زاوجنا، مثل أي زوجين آخرين، واجهنا بعض الصعوبات المالية، مررنا بأوقات صعبة، والحمد لله لقد نجحنا في تجاوز هده العقبات". وقالت ميادة إن الكلية مخصصة للنساء، لكنها تفكر في تصميم وترتيب صفوف للرجال لتعلم الطهي في المستقبل.
Euronews (Ar)
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خبير قانوني: إلغاء الانتخابات في الجزائر انقلاب متكامل الأركان
قال القاضي الجزائري السابق عبد الله هبول ليورونيوز إن الغاء الانتخابات في بلاده ليس له سند لا في الدستور ولا في القانون، لأن بيان رئاسة الجمهورية لم يذكر مادة واحدة في الدستور، وأضاف هبول أن الإلغاء مخالف لنصين دستوريين هما المادة 88 والمادة 85 من الدستور، إضافة إلى أن قرار الإلغاء يعني أن بوتفليقة الذي لم يقبل الشعب ترشيحه، سيكون رئيسا للدولة يوم 28 نيسان/إبريل، ووصف رجل القانون لمراسلة يورونيوز في الجزائر زينب بن زيطة الإلغاء، بالانقلاب المتكامل الأركان (استمع إلى التسجيل). بيان يكتنفه الغموض ويرى القاضي هبول أن نص بيان رئاسة الجمهورية يكتنفه كثير من الغموض، من ذلك الحديث عن مشاورات الرئيس مع المؤسسات التي نص عليها الدستور ولكن لم يذكرها البيان، متسائلا عمن تكون تلك المؤسسة، إن كانت رئيس مجلس الأمة او رئيس المجلس الدستوري أم رئيس مجلس الشعب الوطني ام الوزير الأول، علما وأن الرئيس كما يقول القاضي هبول كان موجودا في المستشفى، فعن أي مشاورات نتحدث، والحال أنه لم يجر الحديث عن انتقال مسؤول جزائري إلى سويسرا، خلال وجود بوتفليقة في الخارج؟. توريط الشعب! وتعليقا عما جاء في بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية من أن إلغاء الانتخابات جاء استجابة إلى مطلب شعبي، بين القاضي هبول أن مطالب المسيرات الأولى لم تكن تطالب بوقف المسار الانتخابي، بل كانت تطالب الرئيس بالعدول عن الترشح لعهدة خامسة، متسائلا عن سبب توريط الشعب، أو إيجاد المبرر السياسي لإلغاء الانتخابات. من يقف وراء بوتفليقة؟ وقال القاصي الجزائري إنه يستشف من قرار تراجع الرئيس بوتفليقة عن الترشح، والقول إنه لم يكن ينوي الترشح أنه اعتراف بأنه مريض، وتساءل الخبير القانوني: "إذا لم تكن للرئيس النية قط في الترشح كما قال، فمن كان وراء ترشحه، ومن هي الجهة التي أعدت ملف بوتفليقة والترويج له؟". فتح تحقيق وأشار االقاضي هبول إلى أن الشخص الذي قدم الملف المتكون من 19 وثيقة (منها بطاقة السوابق العدلية) إلى المجلس الدستوري يوم 3 مارس هو عبد الغني زعلان، وزير الأشغال العمومية والنقل، وجاء تقديم الترشح حينها بعد المسيرة الثانية، رافقه عزم وإصرار على ترشيح الرئيس. وتساءل هبول: "كيف تمكن زعلان من الحصول على الملف، ومن قام بتحضيره ومن هي الجهة التي سلمته إياه، إن لم يكن الرئيس بوتفليقة نفسه، في حين أن الرئيس كما نعلم كان يعالج في سويسرا منذ 24 شباط/فيفري ولم يعد إلا يوم 9 آذار/مارس إلى الجزائر ؟". وإزاء هذا الغموض يقول رجل القانون، إن دولة القانون تفرض فتح تحقيق، في عملية إيداع ملف ترشح الرئيس الغائب والمريض، إلى المجلس الدستوري. تتابعون على يورونيوز أيضا: إسرائيل اعتقلت 51 فلسطينيا خلال 24 ساعة
Euronews (Ar)
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كانت هذه تفاصيل خبر الصورة الأولى لمنفذ هجوم نيوزيلاندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.