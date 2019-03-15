خمسة قتلى و36 مصابا في انهيار جسر للمشاة في مومباي

مومباي (رويترز) - قالت الشرطة في الهند إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 36 عندما انهار جزء من جسر للمشاة خلال ساعة الذروة المسائية يوم الخميس في مومباي العاصمة المالية للبلاد.
وقال المتحدث باسم شرطة مومباي إن ثلاثة على الأقل من القتلى نساء. وتم نقل المصابين للمستشفى.
وتمت الاستعانة بحفار لإزالة الحطام الذي أوقف حركة المرور في طريق مزدحم في جنوب مومباي. وتم إرسال سيارات الإطفاء والإسعاف للموقع.
وأعاد الحادث للأذهان مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة 36 في 2017 في تدافع وقع وقت الذروة في محطة قطارات مزدحمة في المدينة.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
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