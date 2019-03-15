كوريا الشمالية تعتزم "إغلاق الباب" في وجه أميركا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty واشنطن تريد نزعا كاملا للسلاح النووي

وذكرت الوكالة أن تشوي تحدث في مؤتمر صحفي بالعاصمة الكورية الشمالية بيونغيانغ.

ومن المقرر أن يعلن قريبا الزعيم كيم جونغ أون موقفه رسميا، فيما يتعلق بالمحادثات مع الولايات المتحدة.

ويأتي هذا بعدما صرح الموفد الأميركي الخاص بكوريا الشمالية، ستيفن بيغون أن الولايات المتحدة ترفض مقترح بيونغيانغ، الذي ينص على "التخلي التدريجي" عن ترسانتها النووية.

وشدد بيغون أن واشنطن تريد نزعا كاملا للسلاح النووي مقابل رفع العقوبات الأميركية عن كوريا الشمالية، الأمر الذي ترفضه الأخيرة، حتى الآن.

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ويبرز هذا الاختلاف في المواقف مسألة التباين بين واشنطن وبيونغيانغ، الذي أدى إلى فشل القمة الثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي في فيتنام، خلال فبراير الماضي.

وكان يتوقع أن يستند هذا اللقاء إلى نتائج الاجتماع التاريخي الأول بين الرجلين في سنغافورة العام الماضي، لكنه انتهى دون أي اتفاق.

وتحدث ترامب في مؤتمر صحفي بعيد القمة عما وصفه بـ"سبب" فشل الاجتماع، وقال "الموضوع الأساسي كان العقوبات..".