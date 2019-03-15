ترامب يعتزم استخدام الفيتو ضد قرار الكونغرس حول الطوارئ

دبي - بواسطة محمد فارس © JIM YOUNG

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيستخدم حق الفيتو ضد قرار الكونغرس إلغاء حالة الطوارئ التي فرضها ترامب لإيجاد تمويل لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وكتب ترامب في حسابه على "تويتر": "أتطلع إلى فرض الفيتو على القرار الصادر للتو بمبادرة الديمقراطيين، الذي سيفتح الحدود وسيؤدي إلى تنامي الجرائم وتهريب المخدرات إلى بلادنا".

وشكر ترامب الجمهوريين الذين أيدوا خطته لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

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وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق من اليوم الخميس على مشروع قرار يقضي بإلغاء حالة الطوارئ التي فرضها ترامب، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب الأمريكي عليه.

وأعلن ترامب حالة الطوارئ يوم 15 فبراير الماضي من أجل إيجاد تمويل لبناء الجدار، وذلك بعد أن رفض الكونغرس تخصيص المبلغ الذي طلبه ترامب لهذا الغرض.

المصدر: RT