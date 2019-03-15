شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تتزايد حالات الانشقاقات فى حزب أردوغان؟.. باحث إسلامى يجيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام النجار، الباحث الإسلامى، أسباب تفاقم الانشقاقات التى يشهدها حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن هناك استشعار من أعضاء حزب أردوغان بهزيمة متوقعة للحزب، ونظامه في الانتخابات المحلية نهاية هذا الشهر.

وأضاف الباحث الإسلامى، أن هؤلاء الأعضاء فى حزب العدالة والتنمية التركى قد تأثروا بمسار وتوجه الخصم العنيد لأردوغان، والذى كان ينتظر فرصة سانحة ليطرح نفسه على الساحة، ويعود للمشهد السياسي عبدالله جول الذى أسس مع آخرين حزب جديد منافس للعدالة والتنمية، في تكرار واستنساخ لإنهاء سيطرة أربكان على المشهد، عندما أسس أردوغان وجول وآخرين العدالة والتنمية وصولا لانفراد أردوغان بالمشهد وتصفيته لكل معارضيه ليس فقط من الأحزاب والقوى الأخرى، إنما من داخل العدالة والتنمية، ليعود هؤلاء مجددا للانقلاب على أردوغان تمهيدا لإزاحته.

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كان حزب العدالة والتنمية التركى الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان، قد شهد مجموعة من الانشقاقات الكبيرة داخله، قبل أيام من انعقاد الانتخابات المحليات فى تركيا.