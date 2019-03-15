اعتبرت رئيسة وزراء نيوزيلاندا طلاق النار على المسجدين في كرايست تشيرش هجوما إرهابيا، لافتة إلى ان " الهجوم تم الإعداد له مسبقا".
وأعلنت مقتل 40 شخصا في الهجوم على المسجدين، واعتقال منفذ الاعتداء. كما أعلنت رفع درجة التهديد الأمني من منخفض إلى عال.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة وزراء نيوزيلاندا: مقتل 40 شخصا في الهجوم على المسجدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.