رئيسة وزراء نيوزيلاندا: مقتل 40 شخصا في الهجوم على المسجدين

اعتبرت رئيسة وزراء نيوزيلاندا طلاق النار على المسجدين في كرايست تشيرش هجوما إرهابيا، لافتة إلى ان " الهجوم تم الإعداد له مسبقا".

وأعلنت مقتل 40 شخصا في الهجوم على المسجدين، واعتقال منفذ الاعتداء. كما أعلنت رفع درجة التهديد الأمني من منخفض إلى عال.