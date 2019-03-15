أعلن م عسكري روسي مسؤول، أنه تم اعتبارا من اليوم تشغيل فوج جديد من بطاريات الدفاع الجوي عمادها صواريخ "إس-400" في مقاطعة كالينينغراد على الحدود مع ألمانيا شمال غربي روسيا.
يشار إلى أن صواريخ "إس-400" قادرة على رصد واعتراض الصواريخ المجنحة على أدنى ارتفاع عن سطح الأرض، والطائرات الصغيرة والكبيرة بلا طيار، والصواريخ المجنحة عالية السرعة، والصواريخ الباليستية التي تصل سرعتها إلى 4800 كم/ساعة، متفوقة بذلك على كافة منظومات الصواريخ الاعتراضية بما فيها "باتريوت" الأمريكية وسواها.
وتعد "إس-400" الأكثر تطورا في العالم، لقدرتها كذلك على إسقاط جميع أنواع الطائرات الحربية للعدو المفترض، بما فيها طائرة الشبح الاميركية، ذائعة الصيت كما تستطيع اعتراض الصواريخ.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول عسكري روسي: نشرنا فوجا جديدا من "إس-400" على حدود الناتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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