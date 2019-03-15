مفتي أستراليا ونيوزيلاندا يدعو الجالية العربية والمسلمة إلى ضبط النفس

دعا مفتي أستراليا ونيوزيلاندا الجالية العربية والمسلمة إلى ضبط النفس.

وكانت وسائل إعلام نيوزيلندية، قد اعلنت إن عددا من القتلى سقطوا بإطلاق نار استهدف "مسجدين" في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

وذكر مفوض شرطة نيوزيلندا أن قتلى إطلاق الرصاص في كرايست تشيرش وقعا في موقعين بمسجدين مختلفين في المدينة. وأضاف انه تم اعتقال شخص واحد بعد الحادث، مضيفا "لكن الهجوم لم ينته بعد".

من جهتها، كشفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أنها لا تستبعد وجود العديد من مطلقي النار في كرايست تشيرش.