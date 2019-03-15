منفذ عملية المسجدين في نيوزيلندا يبث المجزرة مباشرة على الفيسبوك

بث القاتل الإرهابي الذي عرف نفسه باسم "برينتون تارنت" المذبحة التي قام بها في مسجدين أثناء صلاة الجمعة على "الفيسبوك" لمدة 15 دقيقة. وقد أعلن مطلق النار إنه يميني متطرف واستلهم إطلاق النار من لعبة الفيديو "فورت نايت".

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