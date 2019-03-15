علمت "الأخبار" أن النائب العام الاستئنافي في الجنوب، القاضي رهيف رمضان في صدد الادعاء على كل من المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال والموظفة هـ. ر. بتهمة منح شهادات جامعية مزوّرة لعشرات الأشخاص لقاء رشى مالية، قبل أن يحيله إلى قاضي التحقيق الأول في الجنوب مرسال الحداد.
وكان القاضي رهيف رمضان، قد تسلم أمس، محضر التحقيقات بتزوير الشهادات الجامعية لدراسته. و
كانت هذه تفاصيل خبر الأخبار:القاضي رمضان بصدد الادعاء على الجمال بتهمة منح شهادات جامعية مزوّرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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