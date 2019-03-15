"موارنة من اجل لبنان": للاقتراع غداً "للاصالة والتجدد" كاملة في انتخابات الرابطة

اكد "تجمّع موارنة من اجل لبنان" ضرورة المشاركة اقتراعاً غداً السبت لانتخاب المجلس التنفيذي للرابطة المارونية، واختيار الافضل على اساس المشروع الشامل والقدرة على التطبيق.

واكد التجمّع انه جزء من لائحة "الاصالة والتجدد" التي يرأسها النائب السابق نعمة الله ابي نصر داعياً للتصويت لها بكامل اعضائها ليكونوا فريق عمل واحد من اجل تنفيذ البرنامج الذي ترشحوا على اساسه.

وطلب التجمّع التصويت لأبي نصر للرئاسة، ومطانيوس الحلبي لنيابة الرئاسة، والاعضاء: السفيرة سيلفي فضل الله داغر، المحامية ندى عبد الساتر، الدكتورة سندريلا ابو فياض، العميد ابراهيم جبور، الدكتور جوزيف كريكر، الاستاذ مسعد فارس، الدكتور عبده جرجس، الاستاذ نبيل كرم، المحامي كريم طربيه، المهندس ريشار فغالي، الاستاذ ريمون عازار، المحامي جوزيف نعمه، المهندس طوني منعم، المصرفي جورج الحاج، المحامي دوري صقر.