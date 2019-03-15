مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف سوريّين يروجان مخدرات في تحويطة الغدير

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أشخاص بترويج المخدرات في محلّة تحويطة الغدير – الضاحية الجنوبية. نتيجةً للمتابعة وعمليات الرصد الدقيقة، وبتاريخ 13/3/2019، تمكنت قوة من المفرزة، من توقيف شخصين على متن دراجة آلية، وذلك في المحلّة المذكورة، وهما: ح. ع. (مواليد عام 1995، سوري) وس. ع. (مواليد عام 1999، سوري) ضُبط بحوزتهما /31/ حنجوراً تحتوي على مادة باز الكوكايين، و/9/ أكياس من النايلون، صغيرة الحجم، تحتوي على مادة حشيشة الكيف، ومعدّة للترويج"، مشيرة الى أن "التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".

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