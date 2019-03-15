أخبار متوقعة.. انتخابات الصحفيين وقرعة بطولة أفريقيا في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لانتخاب نقيب وستة من أعضاء المجلس، كما يشهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة، في الثانية ظهرا، مراسم قرعة بطولة أفريقيا للكرة الطائرة "سيدات"، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة، اليوم الجمعة، ونرصدها في السطور التالية:

القاهرة.. تعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لانتخاب نقيب وستة من أعضاء المجلس، ويكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 25% من الأعضاء المسددين للاشتراكات.

فيينا.. يلقي سفير مصر في النمسا السفير عمر عامر كلمة مصر أمام أعمال الدورة 62 للاجتماع الوزاري للجنة الدولية لمكافحة المخدرات في العاصمة النمساوية.

باريس.. تنطلق أعمال الدورة الـ 39 لمعرض باريس الدولي للكتاب في بورت دو فرساي، بمشاركة مصر لأول مرة ممثلة في كل من الهيئة العامة للكتاب، والمركز القومي للترجمة وصندوق التنمية الثقافية، وحضور أكثر من 3 آلاف كاتب فرنسي ودولي.

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القاهرة.. تحتفل وزارة الخارجية، بيوم الدبلوماسية المصرية، وقد خصصت الخارجية هذا العام للاحتفال بالمرأة في العمل الدبلوماسي، وإبراز ما قدمته من جهد وحققته من نجاحات منذ إقدامها على العمل الدبلوماسي في أوائل ستينيات القرن الماضي.

الخرطوم.. يبدأ مبعوث الرئيس الروسي لأفريقيا والشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية، ورئيس الجانب الروسي في لجنة التشاور السياسي المشتركة مع السودان ميخائيل بوجدانوف زيارة إلى السودان، ينقل خلالها رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره السوداني عمر البشير.

القاهرة.. تطلق وزارة الشباب والرياضة (ماراثون القاهرة) والذي تنظمه بالتعاون مع "Cairo Runners" لصالح مستشفى 57357.

القاهرة .. يشهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة، في الثانية ظهرا، مراسم قرعة بطولة أفريقيا للكرة الطائرة "سيدات".