نواب ونشطاء مناهضون للتطبيع يكرمون رئيس “مجلس الأمة” الكويتي على مواقفه ضد الكيان الصهيوني

كرمت فعاليات مغربية مناهضة للتطبيع، أمس الخميس، رئيس مجلس الأمة الكويتي “مرزوق الغانم” عرفانا لمواقفه ضد الكيان الصهيوني في محافل دولية أثارت ثناء داعمي القضية الفلسطينية.

وجاء ذلك خلال زيارة نظمها وفد من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والمرصد المغربي لمناهضة لرئيس مجلس الأمة الكويتي بمقر إقامته بالرباط وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر برلمانيي التعاون الإسلامي .

وترأس خالد السفياني المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي الوفد الذي شارك فيه أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة وعزيز هناوي الكاتب العام لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين.

كما شارك به كل من كل من المستشار البرلماني عبد الحق حيسان عضو فريق الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بالغرفة الثانية، وعبد اللطيف بنيعقوب عضو فريق العدالة والتنمية بالبرلمان.

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وكشف المرصد أن اللقاء اللقاء كان مناسبة لتحية رئيس مجلس الأمة الكويتي على مواقفه التاريخية والبطولية في البرلمان الدولي ضد الكيان الصهيوني، كما عرف تقديم درع تكريم للمسؤول الكويتي عبارة عن لوحة تقليدية مغربية رمزية .