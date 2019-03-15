بعد كارثة الطائرة الإيثوبية.. صمت مغربي تجاه “بوينغ”

تناسلت في اليومين الماضيين أنباء عن قرارات الدول وهيئات وشركات الطيران المدني القاضية بتعليق العمل بطائرات «بوينغ 737 ماكس 8»، إثر الحادث المأساوي الذي تعرضت له طائرة من هذا النوع نهاية الأسبوع الماضي بإثيوبيا.

وأعلنت أغلبية الدول الأوروبية، إلى جانب الصين وإندونيسيا وروسيا والإمارات ودول أخرى، تعليق قبول هذه الطائرات في أجوائها، في انتظار التأكد من سلامتها، بالنظر إلى توالي حوادث السقوط المميتة.

في المغرب، وبعد تصريح مقتضب لمدير شركة الخطوط الملكية الجوية أعلن فيه هذا التعليق، لم يصدر أي بيان رسمي عن السلطات، ما يعني استمرار قبول استقبال هذه الطائرات في الأجواء المغربية، رغم تعليق استعمال الطائرة التي تملكها الشركة الوطنية.