قالت مجموعة «أولماس»، التي تديرها مريم بنصالح، الرئيسة السابقة لاتحاد الباطرونا، إن خسائرها بسبب حملة المقاطعة التي استهدفت علامتها «سيدي علي» بلغت 173,8 مليون درهم، أي حوالي 17 مليارا ونصف مليار سنتيم، حيث تراجعت الأرباح خلال السنة المالية 2018 إلى 15,7 مليون درهم، مقابل 189,5 مليون درهم سنة 2017.
وحاولت المجموعة التخفيف من وطأة هذه الخسارة عبر ربطها بالظرفية العامة التي مر منها قطاع المياه المعبأة، وارتفاع حجم استثماراتها المبرمجة، وقالت إن رقم معاملاتها تراجع بنسبة 19,7 في المائة، منتقلا من 1,95 مليار درهم سنة 2017 إلى 1,56 مليار درهم سنة 2018.
ورغم ارتفاع حجم الخسائر، أعلنت المجموعة افتتاح ثالث مصنع لها سنة 2019، وهو مصنع بالجهة الشرقية وسيخصص لإنتاج «ماء المائدة».
كانت هذه تفاصيل خبر المقاطعة ضد “سيدي علي” كلفت بنصالح 17 مليارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.