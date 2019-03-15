مآساة.. تهور شاحنة يتسبب مقتل تلميذ في أزيلال

أدت حادث سير، أمس الخميس، إلى مقتل تلميذ، يتابع دراسته بثانوية الوحدة الإعدادية بنواحي افورار التابعة لإقليم أزيلال، بعد دهسه بواسطة شاحنة.

وكشفت مصادر “اليوم 24″، أن التلميذ كان يمتطي دراجته متجها نحو مؤسسته التعليمية رفقة زميلين له، قبل أن تفاجئهم شاحنة بسرعة مفرطة تسببت في مقتل التلميذ في الحال.

وأضاف المصدر ذاته، أن غياب علامات التشوير وتحديد السرعة بالطريق، كانا من بين الأسباب في الحادث خصوصا أنها ليست الحادثة الوحيدة المسجلة بنفس المكان.

من جهة اخرى، حلت عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية بأفورار، فور علمها بالحادث، إلى عين المكان، للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة، كما تم نقل الضحية إلى مستودع الأموات ببني ملال.