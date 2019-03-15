انت الان تتابع تفاصيل خبر أردوغان: نتنياهو أصيب بالجنون ولا يعرف مكانة "الأقصى" لدينا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 مارس 2019 08:43 صباحاً - وصف الرئيس التركي رجب طيب أرودغان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مُصاب بالجنون مع قرب الانتخابات الإسرائيلية، المقررة الشهر المقبل، وذلك في تعليقه على الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد المسجد الأقصى المبارك.

وقال أردوغان، في مقابلة بثتها عدة قنوات تلفزيونية تركية مساء الخميس: إن نتنياهو "خسر الانتخابات في إسرائيل قبل أن تبدأ"، وتابع بهذا الصدد: "نتنياهو أصيب بالجنون حالياً مع اقتراب الانتخابات (العامة) في إسرائيل (مقررة في أبريل المقبل)، وبدأ يطرح أسئلة من قبيل: ماذا سيحدث؟".

وتابع: "رأيت سابقاً رؤساء وزراء (في إسرائيل)، وتحدثنا معهم حول هذه المسائل (الانتهاكات بحق المسجد الأقصى)، لكن لم أر مثل هذا (في إشارة إلى نتنياهو)".

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وأردف قائلاً: "هذا الرجل (نتنياهو) لا يملك أدنى حساسية أو احترام حيال قدسية المسجد الأقصى بالنسبة لنا، وربما يحاول يائساً تحريضنا ضد الكنس العائدة لهم (اليهود) في بلدنا، لكننا لن ننجر".

وتشهد مدينة القدس، منذ منتصف فبراير الماضي، حالة من التوتر بسبب إصرار السلطات الإسرائيلية على إغلاق مصلى "باب الرحمة" بالمسجد الأقصى.

والثلاثاء، اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية مصلى قبة الصخرة، داخل المسجد الأقصى، واعتدت على مصلين بالضرب، قبل إغلاق بواباته.