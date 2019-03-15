انت الان تتابع تفاصيل خبر كوريا الشمالية تدرس تعليق محادثاتها النووية مع أمريكا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 مارس 2019 08:43 صباحاً - قالت تشوي سون هوي، نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي، اليوم الجمعة، إن بلادها تدرس تعليق المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال تحدّثها في مؤتمر صحفي بالعاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، بحسب وكالة "تاس" الروسية.

ومن المقرر أن يعلن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، موقفه رسمياً فيما يتعلق بالمحادثات مع الولايات المتحدة.

وبعد التعثّر الذي سُجل بعد لقاء الزعيمين الذي عقد في العاصمة الفيتنامية هانوي، في 27 فبراير الماضي، قال خبراء إن بيونغ يانغ بدأت بإعادة بناء منشأة سوهي لإطلاق الصواريخ البعيدة المدى التي كان الزعيم الكوري الشمالي قد وافق، سنة 2018، على إغلاقها في إطار جهود بناء الثقة بين الطرفين.

وفي وقت سابق حذر ترامب من أنه "سيشعر بخيبة أمل كبيرة" في حال تأكدت تقارير عن أن بيونغ يانغ تعمل على إعادة بناء موقع سوهي.

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وأفادت وسائل إعلام أمريكية ومن ثم كورية جنوبية، مؤخراً، بأن مراقبة الأقمار الصناعية لأراضي كوريا الشمالية أظهرت نشاطاً تكنولوجياً في ميدان" تونتشاني" لإطلاق الصواريخ.

وفي 11 مارس الجاري، قال كيم تشون راك، ممثل هيئة أركان كوريا الجنوبية: "إن قواتنا المسلحة -بينما تتفاعل مع الولايات المتحدة- تراقب من كثب الاتجاهات المرتبطة بتطوير الصواريخ في كوريا الشمالية، واستعدادها لإطلاق صاروخ جديد".

وفي الوقت نفسه طلبت كوريا الشمالية من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عدم نشر أسلحة استراتيجية جديدة في شبه الجزيرة الكورية؛ لتسهيل الحوار مع بيونغ يانغ.

والعام الماضي، أوقفت بيونغ يانغ اختبارات الصواريخ والرؤوس النووية، وفتحت الطريق لإقامة حوار مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ومع ذلك فإن عدم رغبة الإدارة الأمريكية برفع العقوبات، التي تعتبر الأشد قسوة في التاريخ ضد بيونغ يانغ، قد تدفع قيادة هذا البلد إلى استئناف برامجها الصاروخية والنووية.