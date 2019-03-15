مقتل 27 شخصا في إطلاق نار بمسجدين بنيوزيلندا

الخليج 365/ بغدادأفادت وسائل إعلام نيوزيلندية، الجمعة، بسقوط 27 شخصا وجرح آخرين نتيجة عمل "إرهابي" حصل خلال هجوم على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا.

وذكرت صحيفة " نيوزيلند هيرالد" أن 27 شخصا لقوا مصرعهم على الفور نتيجة طلاقات نارية مباشرة أودت بحياتهم في مسجدين بعد هجوم إرهابي في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا.

ووفقا لشهود عيان، فتح النار في المسجد من أسلحة أوتوماتيكية رجل يرتدي خوذة، ونظارات وسترة جيش.



وفي سياق متصل أعلنت السلطات المحلية أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان لإنقاذ المواطنين حيث تم نقل عشرات المصابين إلى المستشفيات، كما ضربت الشرطة طوقا أمنيا في المنطقة بحثا عن الفاعلين.