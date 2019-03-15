إسرائيل تغير على غزة "ردا على استهداف تل أبيب بصاروخين"

الخليج 365/ بغدادشن الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، غارات على مواقع لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة، "ردا على صاروخين تم إطلاقهما قبل ساعات على إسرائيل" من الأراضي الفلسطينية.

وكتب الجيش الإسرائيلي على تويتر: "يشن جيش الدفاع في هذه الساعة غارات ضد أهداف إرهابية في قطاع غزة"، دون أي تفاصيل إضافية.

من جهته، قال مصدر أمني في غزة إن مواقع عدة للأجنحة المسلحة التابعة لحماس والجهاد الإسلامي في أنحاء القطاع قد استهدفت بتلك الضربات.



وأشار المصدر إلى أن الضربات تسببت بأضرار كبيرة، ولم يبلغ عن سقوط جرحى أو قتلى.

وحسب وكالة "معا" الفلسطينية، فقد شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات على موقع بدر جنوب مستوطنة نتساريم المحررة بثلاث صواريخ.

Advertisements

وفي جنوب القطاع قصف الطيران المروحي الإسرائيلي بأربع صواريخ موقعا قرب الميناء الجديد غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت الغارات موقع البحرية بمنطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة بثلاثة صواريخ، وموقع البحرية غرب بيت لاهيا بصاروخين، وموقع البحرية خلف البيدر بخمسة صواريخ.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية شريطا مصورا قالت إنه يظهر "القبة الحديدية" تدمر أحد الصاروخين فوق منطقة تل أبيب، وصاروخين يحلقان في الأجواء فوق مبان عالية مع سماع صفارات الإنذار.

من جهته قال رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي، "يبدو أن أحد الصاروخين سقط في البحر، وسقط الثاني في مكان ما، ولكن ليس في تل أبيب".

